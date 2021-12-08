ألهب الفتى راكان آل ساعد، مشاعر زوار منطقة قرية زمان عبر مناغاته لأوتار العود، التي خطف بها الأنظار، بإبداع موسيقي تعود ألحانه إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي وما قبلها.

مسرح قرية زمان

وتميز الشاب الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، بموهبة فريدة مكّنته من صعود مسرح زمان، وتقديم ألوان موسيقية يطرب لها الزوار، وتضفي بهجة وسرورًا على العائلات والأطفال القادمين للفعالية من مختلف أنحاء مدينة الرياض ومن خارجها.

وأكد آل ساعد أنه يجيد العزف على عدد من الآلات الموسيقية، منها البيانو والجيتار، مبينًا أنه يعمل مدربًا أكاديميًّا في معهد “ثقف” للفنون الموسيقية في العاصمة الرياض لتعليم العزف على العود.

موهبة مبكرة

ويشير آل ساعد إلى أن مهاراته وموهبته بالعزف بدأت قبل 3 أعوام، حين اكتشف موهبته وسعى إلى تطويرها بالاعتماد على الدورات التدريبية، حتى استطاع نشر مجموعة من المقاطع الترويجية لمهاراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقق أصداء واسعة منحته دعم الأهل والأصدقاء.

ويأمل راكان تحقيق أمنياته المستقبلية من خلال بوابة موسم الرياض 2021، بالانضمام إلى الفرقة الوطنية السعودية، لتشريف المملكة في المحافل الدولية والمحلية، مقدمًا شكره الجزيل لموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه على ما يقدمانه من خدمة للمواهب السعودية.