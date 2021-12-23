هاجم الأمير، عبد الرحمن بن مساعد، حساباً انتحل صفة الأميرة ​عادلة بن عبدالله آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ابن مساعد يحذر:

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أمس الأربعاء في تغريدة نشرها على تويتر: “كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله.. ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم.. لمن لا زالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات.. هذا حساب رغم أنه موثق إلا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله”.

حساب مزيف:

ونشر الأمير صورة من الحساب المزيف معلقاً: “حظرني المزور المنتحل.. أي حساب حتى ولو كان موثقاً تجده يقول أوزع مساعدات، هو حساب منتحل ومزور وينصب على الناس بأخذ أرقام حساباتهم للتلاعب بهم”.

وفي وقت سابق، حذر عبدالرحمن بن مساعد من حساب ينتحل صفة الأميرة ​عادلة بن عبدالله آل سعود.