يبدو أن نجم نادي برشلونة، عبدالصمد الزلزولي في طريقه للإعلان رسميًا عن رغبته بعدم الانضمام إلى منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

عبدالصمد الزلزولي يفضل منتخب إسبانيا

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الخميس، أن عبدالصمد الزلزولي يُفضل تمثيل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وعدم تلبية الدعوة التي تلقاها للمشاركة مع المغرب خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “عبدالصمد الزلزولي كان يوازن بين إيجابيات وسلبيات اختيار اللعب لمنتخب المغرب بما في ذلك الغياب عن برشلونة في يناير، ولكنه حسم أمره في النهاية بالتخلي عن فكرة اللعب لأسود الأطلس”.

وحصل عبدالصمد الزلزولي صاحب الـ20 عامًا مؤخرًا على الجنسية الإسبانية، ولم يسبق له اللعب بقميص منتخب المغرب، ما يسهل له تمثيل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في المسابقات الدولية.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن اليوم الخميس، عن إصابة نجمه الزلزولي بفيروس كورونا، مؤكدًا خضوعه لفترة عزل صحي خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنه بات من العناصر الأساسية في الفريق الأول مع المدرب تشافي هيرنانديز.

المغرب في أمم إفريقيا

واختار المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وحيد خليلوزيتش، الزلزولي للتواجد ضمن قائمة أسود الأطلس النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستُقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.