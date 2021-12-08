ظهر حارس مرمى فريق أبها، عبدالعالي المحمدي بشكل مميز خلال مشاركته مع منتخب بلاده المغرب أمام السعودية في بطولة كأس العرب 2021.

عبدالعالي المحمدي يتألق

واعتمد مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الحسين عموتة على عبدالعالي المحمدي بشكل أساسي في مباراة السعودية، لإراحة الحارس الأساسي أنس الزنيتي، وكان حارس أبها عند حُسن الظن، ليؤكد جدارته بالمشاركة.

وواصل عبدالعالي المحمدي مسلسل تألق حراس منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2021، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه والتصدي لمحاولات لاعبي السعودية.

وتمكن منتخب المغرب الأول لكرة القدم من الحفاظ على نظافة شباكه في مباريات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب، حيث لم يستقبل أنس الزنيتي أي هدف في مواجهتي فلسطين والأردن.

ويُقدم عبدالعالي المحمدي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون من أبرز الحراس هذا الموسم.

المغرب يواجه الجزائر

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما احتلت الجزائر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الجزائر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الثمامة، على أن يواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من لقاء قطر والإمارات.