يبدو أن النجم عبدالله الخيبري في طريقه لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا، الأمر الذي طمأن الجماهير.

عبدالله الخيبري في طريقه للتجديد

وأكد برنامج “رياضة سكوب”، أنه وفقًا لمصادر خاصة فإن عبدالله الخيبري اتفق مع نادي النصر على تجديد عقده لمدة 3 سنوات مقابل 5.5 مليون ريال سنويًا.

وأثار الخيبري حالة من الجدل بشأن مستقبله مع النصر، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وهو يحيي الجماهير، ما اعتبره البعض إشارة لرحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي تعاقد عبدالله الخيبري صاحب الـ25 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية هذا الموسم، ويدخل في يناير المقبل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرًا، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تقدمت بعرض رسمي للاعب النصراوي، من أجل الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، بجانب المكافآت.