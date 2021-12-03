أكد علي مجرشي، لاعب المنتخب السعودي، على أهمية مباراة فلسطين غدًا لـ الأخضر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس العرب 2021.

وتحدث مجرشي قائلًا: “مواجهة تشكل أهمية كبيرة في طريقنا نحو المضي قدمًا، لذلك نسعى أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ”.

وأضاف مجرشي: “سنقدم أداء فني يكفل لنا تحقيق نقاط المباراة”.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خسر من منتخب الأردن بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما خسر منتخب فلسطين من منتخب المغرب برباعية دون رد.

ويملك منتخب السعودية سجلًا مبشرًا أمام المنتخب الفلسطيني حيث لم يخسر الأخضر في أي مباراة جمعته في تاريخه من قبل .

والتقى المنتخبان في 11 لقاء فاز فيها المنتخب السعودي بـ7 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر مطلقًا.

واستطاع المنتخب السعودي في زيادة غلته التهديفية أمام فلسطين وفاز عليه بأكبر نتيجة جمعت الفريقين بعدما تواجه المنتخبان في تصفيات كأس العالم الحالية بخماسية نظيفة.

والتقى المنتخب السعودي أمام فلسطين في بطولة كأس العرب مرتين فاز الأخضر في واحدة بنتيجة 2/ 1 وتعادل في واحدة بنتيجة 2/ 2.