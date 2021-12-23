واصل التونسي الدولي علي معلول تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وساهم في تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي 2021.

علي معلول الأكثر لمسًا للكرة

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى علي معلول في كأس السوبر الإفريقي، لافتة إلى تحقيقه لرقم مميز في تاريخ البطولة.

ويُعد علي معلول هو أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في جميع نهائيات كأس السوبر الإفريقي بـ107 تمريرة، كما أنه اللاعب الوحيد منذ عام 2017 الذي تجاوز سقف الـ100 لمسة للكرة، وذلك منذ نظام الإحصائيات الخاص بالبطولة القارية.

الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي

ولعب الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي بالأمس في الدوحة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، قبل أن ينجح المارد الأحمر في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5.

ويُعد النادي الأهلي المصري هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإفريقي، حيث حصد البطولة 8 مرات أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014 و2020، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2021.