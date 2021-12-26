أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تفاصيل الحالة:

وأوضح مركز الأرصاد ان الحالة الجوية تشمل عوالق ترابية وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، على منطقة مكة المكرمة وبالتحديد في الخرمة والمويه وتربة ورنية، وكذلك منطقة المدينة المنورة على كل من الحناكية والصويدرة والمدينة المنورة والمهد.

وتوقع المركز أن تبدأ الحالة الجوية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تشهد المملكة أجواءً شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل على معظم المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المشمولة تضم مكة المكرمة، الباحة، عسير، الرياض، القصيم، المنطقة الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.