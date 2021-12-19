أكد الخبير في الفلك والمناخ خالد الزعاق، أن للطقس محطات تحول زمانية ومناخية ويوم غد الثلاثاء سندخل إحدى هذه المحطات عبر دخول المملكة منقلبًا شتويًّا.

للطقس محطات تحول زمانية ومناخية :

ويوم الثلاثاء سندخل أحد هذه المحطات وأهمها وهي :

نقطة المنقلب الشتوي وفيها

1-أطول ليلة في السنة

2-يبدأ هبوب الرياح الشمالية القارصة وتنخفض على أثرها درجات الحرارة

3-يدخل نجم المربعانية الثالث والأخير ومدته 13 يوماً

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 19, 2021

المنقلب الشتوي:

ولفت الزعاق عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، إلى أن أهم هذه المحطات هي نقطة المنقلب الشتوي وفيها أطول ليلة في السنة.

انخفاض الحرارة:

وتابع الزعاق أن المنقلب الشتوي له خصائص أخرى منها بدء هبوب الرياح الشمالية القارصة وتنخفض على أثرها درجات الحرارة، وكذلك يدخل نجم المربعانية الثالث والأخير ومدته 13 يومًا.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.