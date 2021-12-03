عانى المغربي عبدالرزاق حمدالله من تراجع المستوى بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الأخيرة قبل رحيله بشكل رسمي.

النصر يُنهي تعاقده مع مهاجمه المغربي

وكان نادي النصر قد أعلن عن إنهاء تعاقده مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحة موقف الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر بفسخ التعاقد مع عبدالرزاق، ويحق للعالمي المطالبة بالتعويض أيضًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب معاناة حمدالله

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات قوية من الجماهير النصراوية، بسبب المستوى المتراجع الذي ظهر عليه، بجانب إهداره أكثر من ركلة جزاء وفرص سهلة، وحمله البعض مسؤولية خسارة البطولات الموسم الماضي.

وعلق الصحافي علي الحربي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أكثر ثلاثة لاعبين فقدهم النصر خلال آخر 20 عامًا بدون أدنى شك هم “بيتروس وأمرابط وجوليانو” مع احترامي لحمدالله”.

وتابع قائلًا: “مُشكلة بعض الجماهير يتجاهلون من يصنعون الأهداف ويُمجدون من يُسجلها فقط دعونا من العاطفة.. هؤلاء اللاعبون هم من جعلوا عبدالرزاق هدافًا؛ غابوا فغاب حمدالله عن تسجيل الأهداف”.