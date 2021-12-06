لم يكن تمكين المرأة في رئاسة الحرمين الشريفين شعارًا على الإطلاق، بل خارطة طريق تنفيذية على الأرض وفق آليات وخطط إستراتيجية تضمن تمكين المرأة في الرئاسة والتي تقلدت من خلالها أرقى المناصب لخدمة القاصدات.

وأردف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، القول بالفعل، وفعّل أداورهن القيادية حيث تقلدن أرفع المناصب القيادية في تاريخ الرئاسة في إطار تعزيز وتعظيم تمكين المرأة لكي تستطيع المشاركة في صناعة القرار في الرئاسة وخصوصًا في مجال تطوير الخدمات للقاصدات.

نقلة نوعية لتمكين المرأة:

وحققت الرئاسة اليوم نقلة نوعية تاريخية إضافية، حيث أصدر الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بترقية الدكتورة فاطمة الرشود إلى المرتبة الثالثة عشرة كأول امرأة سعودية تترقى لهذه المرتبة العليا في الرئاسة العامة، في إنجاز جديد لمصلحة تمكين المرأة في رئاسة الحرمين نصًّا وروحًا وهو الأمر الذي جسد اهتمام القيادة الرشيدة- بالمرأة السعودية ودعمها لكافة جوانب التمكين والإشراك في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة.

عصامية بدأت من الصفر:

وتدرجت الدكتورة فاطمة الرشود في المناصب فكانت أوّلَ مديرة، ثمّ مديرة عامة، ومشرفة، ثم وكيلة مساعدة للرئيس العام، ثم وكيلة للرئيس العام، أول رئيسة للمجلس الاستشاري النسائي وأول مستشارة، إلى أن أصبحت مساعدة الرئيس العام للشؤون النسائية.

وأصدر الشيخ السديس قرارًا أخر بتكليف مساعد ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة الرشود، رئيسًا للمجلس الاستشاري النسائي في الحرمين الشريفين لتعزيز دور المرأة في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين مواصلة لتمكين الكفاءات النسائية بالرئاسة بمختلف مهامهم ومناصبهم وتعزيز دورهم في تنظيم الخدمات بكافة المجالات الدعوية والتوجيهية والإرشادية وتقديم الخدمات الميدانية والإدارية، لضيوف الرحمن وفق الضوابط الشرعية وأعلى معايير الجودة الخدمية العالمية.

السديس: ماضون في تمكين المرأة

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة مكنت المرأة للمرة الأولى في هذا الجهاز الحكومي لتتقلد مناصب قيادية عليا في تاريخ الرئاسة، حيث سجلت أعلى منصب قيادي نسائي في تاريخها إلى جانب حزمة من مناصب قيادية نسائية أخرى تشمل وكيلات الرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.

وتابع: “بذلك تكون الرئاسة قد دخلت مرحلة تاريخية، وسابقت عجلة الزمن التطويرية لزيادة الإنتاجية في العمل المؤسسي، وتكثيف الفاعلية للبناء المجتمعي”، مؤكدًا أن الرئاسة العامة تتطلع إلى نهضة وتنمية ورقي شامل بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين في حزم الخطط التطويرية 2024 ورؤية المملكة 2030.

فاطمة الرشود: ترقيتي دعم للمرأة

من جهتها، أعربت الدكتور فاطمة الرشود عن شكرها وتقديرها للرئيس العام لترقيتها ودعمها مؤكدة أن الشيخ السديس كان وما زال حريصًا على تمكين المرأة في رئاسة الحرمين لخدمة القاصدين وفق توجيهات ولاة الأمر.

وتؤمن فاطمة الرشود أن رئاسة الحرمين حققت أكبر نقلة في تاريخ الرئاسة لمصلحة تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين، مؤكدة أن قيادة الشيخ السديس عززت دور المرأة بكل عزيمة واقتدار كونه لم يغفل دورها الشريك في بناء الوطن وتنميته ومواكبة مسيرته التطويرية وتنفيذ خططه الإستراتيجية.

وكانت الرشود قد شاركت في أعمال المؤتمر الدولي الخامس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي تنظمه جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.