بالرغم من الجهود الدولية المبذولة للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا شهدت الساحة بعض التطورات المتسارعة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تحركت سفينة حربية أوكرانية باتجاه مضيق كيرتش الأمر الذي اعتبرته روسيا أمرًا استفزازيًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن حادثة تحرك سفينة البحرية الأوكرانية “دونباس” باتجاه مضيق كيرتش استفزازية و”لها مدلولات خطرة”.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن “حادثة تحرك سفينة البحرية الأوكرانية يظهر مرة أخرى الضرر والخطر المحتمل الذي يمكن أن ينشأ عن مثل هذه الاستفزازات”.

فرقاطة أوكرانية تثير القلق

يذكر أن السفينة “دونباس” التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر آزوف، مساء أمس الخميس.

وأشار بيان للأمن الروسي إلى أن السفينة غادرت صباح الخميس ميناء ماريوبل الأوكراني على ساحل بحر آزوف، وتوجهت إلى مضيق كيرتش دون أن يقدم الجانب الأوكراني أي طلبات رسمية لعبور المضيق.