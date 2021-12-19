كشف الناقد الرياضي محمد العنزي، سيناريو مثيرًا بخصوص مستقبل فهد المولد مع نادي الاتحاد بالفترة المقبلة.

وقال العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” المولد قد يُغادر الاتحاد في يناير المقبل لينتقل إلى ناد في الرياض، على غرار ما فعله سعود عبدالحميد بانتقاله لـ الهلال”.

فهد المولد قد تكون وجهته الرياض

وأضاف العنزي: ” تخيل المولد يغادر الاتحاد لناد في الرياض، ويخرج سعود عبدالحميد، ثم يأتي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ويثير المشاكل، فقط لنتخيل المنظر”.

الاتحاد مختلف عن النصر إداريًا

وعلق حمد المنتشري الناقد الرياضي للبرنامج ولاعب الاتحاد السابق قائلًا: “الاتحاد مختلف عن النصر، في الجانب الإداري، حيث في الاتحاد لا يوجد النجم الأوحد، ونجم الشباك، لكن في النصر تم التعامل مع حمدالله على هذا الأساس، والاتحاد لن يقبل بذلك والجمهور أيضًا”.

يذكر أن فهد المولد كان تعرض لانتقادات قوية من قبل جمهور الاتحاد بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه الفني.