علق المستشار التحكيمي محمد فودة، على القرارات التحيكيمة في مباراة الهلال ضد الرائد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود مخالفة على لاعب الزعيم، علي البليهي، بسبب احتفاله.

المستشار التحكيمي – محمد فودة :

– في الدقيقة 26 لا يوجد ركلة جزاء للهلال

– لا مخالفة على لاعب #الهلال علي البليهي بعد خلع الحذاء

– قرار صحيح بإلغاء هدف الهلال في الدقيقة 35

– احتساب هدف الهلال الثاني في الدقيقة 74 قرار صحيح #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/fzZFW4qJaJ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 20, 2021

فودة يؤكد عدم وجود مخالفة على البليهي:

وكان البليهي قد أحرز هدفًا في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، واحتفل بطريقة خاصة قبل أن يخلع الحذاء ويضعه على وجهه كأنه يقوم بمكالمة هاتفية، وقام بإلقائه في الأعلى، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأثار احتفال اللاعب الهلالي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد البعض ضرورة عقابه، إلا أن فودة حسم هذا الأمر، وقال: “لا مخالفة على البليهي بعدما قام بخلع الحذاء”.

فودة يعلق على القرارات التحكيمية:

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “في الدقيقة 26 لا يوجد ركلة جزاء للهلال، وقرار الحكم صحيح بإلغاء هدف الزعيم في الدقيقة 35، كما أن احتساب الهدف الثاني عند الدقيقة 74 قرار صحيح”.

ولعب الهلال ضد الرائد على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).