أُقيمت 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وابتسمت لأصحاب الأرض؛ حيث تمكنوا من تحقيق الفوز.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الطائي ضد الفيصلي على إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ونجح فارس الشمال في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليحقق رقم مميز في الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز هام على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، ليقتحم المربع الذهبي.

الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق:

واختتمت مباريات اليوم في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الاتحاد ضد الاتفاق على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بتحول العميد لتأخره بثنائية إلى فوز بثلاثية.

وتمكن الفريق الأول لكرة بنادي الاتفاق من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين، إلا أن الاتحاد انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية في الوقت القاتل، ليعزز تواجده في صدارة الترتيب.