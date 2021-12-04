تصدر السائق ماكس فيرشتاين نتائج السائقين الأسرع في التجارب الثالثة بـ سباقات فورمولا 1 المقامة حاليًّا في جدة.

نتائج التجارب:

وجاء خلفه البريطاني لويس هاميلتون صاحب المركز الثاني والثالث سيرجيو بيريز، رابعًا يوكي تسونودا، الخامس بيار جاسلي، سادسًا فالتيري بوتاس، سابعًا شارل لوكلير، ثامنًا كارلوس ساينز، تاسعًا إيستبيان أوكون، عاشرًا لاندو نوريس.

حادث تصادم في فورمولا 1:

وبالأمس، تعرض السائق شارل لوكلير المشارك في سباقات فورمولا1 جدة لـ حادث دمر سيارته، ولم يمكنه من استكمال السباق، ضمن جولات الجمعة في سباقات الفورمولا المقامة حاليًّا في السعودية.

وعرض الحساب الرسمي لـ قناة MBC Action جانب من سيارة السائق لوكلير الذي لم يستطع إكمال منافسات التجارب الحرة أمس الجمعة، التي انتهت مبكرًا بعد الحادث الذي تعرض له.