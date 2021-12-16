ظهر المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض، ومنح فريقه النصر التقدم قبل نهايته.

فينسنت أبو بكر يهز الشباك

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فينسنت أبو بكر أول لاعب كاميروني يسجل في ديربي الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فينسنت أبو بكر قد أحرز هدفًا عند الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليواصل محاولاته ويشكل خطورة على مرمى الهلال، قبل أن يفض اشتباك التعادل السلبي، ويحرز هدفه الأول في الديربي.

وسبق أن شارك المهاجم الكاميروني كبديل لمدة 11 دقيقة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وخسره العالمي بهدفين مقابل هدف.

النصر يتقدم في ديربي الرياض

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع العالمي في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.