أوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية الصومالية ارتبكوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسيات (اليمنية، والسنغالية، والغامبية) تورطوا في جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وعثر بحوزتهم على 698 ألف ريال مجهولة المصدر.

حوادث جنائية:

وتم أيضًا ضبط مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في الاعتداء بالدهس والسلب، وآخر نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود من خلال مركبته، ومواطنًا أطلق النار من سلاح ناري بحوزته على رجال الأمن أثناء متابعته بعد سرقته لمركبة والهرب بها.

سرقة مجوهرات:

كما تم القبض على مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية التركستانية سرقوا 50 ألف ريال ومجوهرات من منزل، بالإضافة إلى مواطنين سرقا كيابل كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء.