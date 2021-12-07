وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي ولي العهد:

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتوجه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الوطن، حيث أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بسمو ولي العهد.

وفور وصول سمو ولي العهد، صافح أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما صافح سمو ولي عهد أبوظبي أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد.

ثم استعرض حرس الشرف، وعزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جلسة مباحثات رسمية:

وقد عقد سمو ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي جلسة مباحثات رسمية، رحب سمو ولي عهد أبوظبي في بدايتها بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



ونقل سمو ولي العهد خلال الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، كما بادله سموه تحيات سمو رئيس دولة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات.

#فيديو | سمو #ولي_العهد وسمو ولي عهد #أبوظبي يعقدان جلسة مباحثات، استعرضا خلالها أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص الشراكة في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.#ولي_العهد_في_الإمارات#واس pic.twitter.com/9h4mtGUQVD — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2021

كما جرى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

منح وسام زايد لـ ولي العهد:

وفي ختام الجلسة، ونيابة عن سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم سمو ولي عهد أبوظبي لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وسام زايد من الدرجة الأولى، الذي يمنح لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.

نيابة عن سمو رئيس دولة الإمارات سمو ولي عهد #أبوظبي يقدم لسمو #ولي_العهد وسام زايد من الدرجة الأولى الذي يمنح لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة. #ولي_العهد_في_الإمارات pic.twitter.com/F2AR9srHEK — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2021

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.



فيما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد عويس، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد بن جابر، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد أحمد البواردي، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العالي جميلة بنت سالم المهيري، ومعالي وزيرة تنمية المجتمع حصة عيسى بوحميد، ومعالي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.

