أكد المحامي سعيد العُمري على صحة توقيع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد، مشيرًا إلى تسجيل اسمه في سجلات العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

توقيع حمدالله مع الاتحاد سليم

وأعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ النصر تعاقده مع اللاعب الشهر الماضي.

وقال العُمري: “من وجهة نظر قانونية توقيع حمدالله مع نادي الاتحاد سليم 100% استنادًا على خطاب الفسخ المُرسل له من ناديه السابق النصر والبيان الرسمي دلالة على أن اللاعب أصبح حُر حسب المعطيات الرسمية”.

وتابع: “حسب اللوائح التي تم تعميمها على الأندية يحق لنادي الاتحاد تسجيل اللاعب في فترة التسجيل القادمة لسقوط اسمه تلقائيًّا وفق الفقرة التاسعة من لائحة فترات التسجيل، ويحق للجنة الاحتراف رفض قيد اللاعب إذا كان الفسخ من طرفه”.

تسوية بين الطرفين:

وأضاف العُمري: “يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إصدار قرار بعدم تسجيل عبدالرزاق حمدالله لصالح ناديه الجديد في حال ثبت أن الاتحاد حرضه على فسخ عقده مع النصر”.

وأردف: “غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم هي الجهة المخولة بالبت في قضية مشروعية فسخ العقد من عدمه من قبل نادي النصر وعلى ضوئه يتحمل الطرف المُخل بالعقد سداد قيمة الشرط الجزائي للطرف الآخر”.

واختتم تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “يحق للطرفين النصر أو اللاعب عبدالرزاق حمدالله طلب التسوية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية”.