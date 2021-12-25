لا تكتفي فعاليات موسم الرياض 2021 بإقامتها بالتزامن مع دخول موسم الشتاء في العاصمة، بل تُضاعف متعة زوارها أيضًا عبر إتاحة أجواء جليدية تحتوي عليها “قبة الثلج”، أحد العناصر الترفيهية لمنطقة “أفالانش” في “بوليفارد رياض سيتي”.

وتقدم القبة تحت سقفها منصة ألعاب لمختلف أفراد الأسرة عبر 12 لعبة متنوعة، تبدأ بتحدي متاهة المرايا، التي يمكن لكل ثلاثة أشخاص الدخول في مغامرتها لثلاث دقائق ومحاولة إنهائها، ويواجه المغامرون تحدي المرايا العاكسة وتجنب الوقوع في البلاستيك الشفاف والبحث عن المنافذ المؤدية إلى مخرجها.

كما تتيح “قبة الثلج” ألعابًا متنوعة لمختلف الأعمار، كمركبات التصادم للأطفال على الثلج، وزحليقة القفز للكبار التي تحاكي تجربة الهضبات الثلجية، وزحليقة مخصصة للأطفال، فيما يواجه الزوار مغامرة تجربة تسلق الجبال عبر الجدران المجهزة بأدوات السلامة، إضافة إلى محاكاة للتزلج على الجبال الجليدية.

وتحتوي الحديقة الثلجية على العديد من الألعاب التي تتكامل مع ألعاب تحدي “الكيرلنج”، وممارسة لعبة البولينج بالكرات المطاطية الضخمة، وساحة هوكي التزلج المجهزة لخوض التجارب وتعلّم ممارستها عبر الزلاجات وأحذية الهوكي، إلى جانب “الميني بولينق”، وتقديم تجربة غير مسبوقة عبر قيادة سيارات نقل الثلج، التي تتيح لهم نقل الثلج في المنطقة.

وفيما تنخفض درجات الحرارة في شتاء العاصمة، تحيل “قبة الثلج” بأرضيتها الجليدية مشاعر الزوار إلى أجواء المناطق الثلجية، ولا يخفف من برودة طقسها سوى حرارة ملاحقة الألعاب والتجارب المتنوعة التي ينطلقون بينها.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وتشكل واحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.