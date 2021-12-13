تترقب الجماهير مباراة كأس مارادونا التي تجمع فريقي برشلونة وبوكا جونيورز، تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا:

ووصلت بعثة فريقا بوكا جونيورز وبرشلونة إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهتهما المرتقبة في كأس مارادونا، يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز في تحقيق فوزه الأول على نظيره برشلونة، حيث سبق وتواجها 3 مرات من قبل، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأسطورة مارادونا .. مسيرة مميزة:

ويملك الأسطورة الأرجنتيني مسيرة مميزة بقميص فريقي برشلونة وبوكا جونيورز، حيث خاض أكثر من 100 مباراة معهما، ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، ليكون تكريمه من قبلهما في كأس مارادونا بموسم الرياض.

وخاض الأسطورة مارادونا 4 مباراة مع برشلونة، ونجح في تسجيل 33 هدفًا وصنع 25 آخرين، وتوج معه بـ3 ألقاب في 1983، وهم؛ كأس الليغا، كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر.

ولعب 70 مواجهة مع بوكا جونيورز، وتمكن من تسجيل 35 هدفًا، وصنع 26 آخرين، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني عام 1981، ليؤكد المسؤولون في النادي بأن مباراة كأس مارادونا تكريمًا لهم أيضًا.