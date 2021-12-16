كرم رئيس مجلس إدارة قدوات عطاء ووفاء للوطن وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة ناصر بن عبدالله العواد رجل الأعمال الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير، وذلك بمنزله في رياض الخبراء بمنطقة القصيم نظير عطائه ووفائه لمجتمعه وما قدمه من بذل وعطاء في مجالات عدة، منها عطاؤه واستثماره في مجال التعليم والذي يعتبر رائدًا في هذا المجال إضافة لعطائه في مجالات خيرية كثيرة.

عرض عن إنجازات المحتفى به:

بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم كلمة الشيح محمد الخضير ألقاها نيابة عنه خالد محمد الخضير، بعد ذلك تم عرض مرئي لإنجازات المكرم من إعداد مكتب تعليم رياض الخبراء، وقد حضر هذه التكريم عدد من أهالي رياض الخبراء.

مداخلات الضيوف عن مأثر الضيف:

تخلل اللقاء مداخلات من ضيوف الحفل تحدثوا فيه عن مأثر الشيخ محمد العديدة، وقد ثمن الشيخ الخضير دور قدوات وعطاء ورؤيتها في تحقيق ونشر مفهوم الوطنية، مرحبًا برئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والضيوف الكرام، داعيًا الله أن تحقق أهدافها وأعمالها.

تكريم كل من ساهم في خدمة الوطن:

من جهته نوه العواد في ختام التكريم أن قدوات عطاء ووفاء ماضية في تكريم كل من ساهم في خدمة الوطن وقدم إنجازات متميزة، وذلك بتوجيه سمو أمير منطقة القصيم المتواصل للجهود الرامية إلى تعزيز الوطنية وإطلاق المبادرات التي تسهم في تقدير جهود المخلصين من أبناء الوطن من جميع شرائح المجتمع.