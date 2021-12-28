انتهت، قبل قليل، قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أُجريت في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، وأسفرت عن مواجهات نارية في مرحلة المجموعات.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي المصري حامل اللقب في مجموعة نارية، حيث يتواجد مع صن داونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى الثنائي السوداني الهلال والمريخ.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من؛ الرجاء المغربي، حوريا كوناكري، وفاق سطيف وأمازولو، فيما يقع في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، الثنائي التونسي، الترجي والنجم الساحلي، شباب بلوزداد وجوانينج.

وتضم المجموعة الرابعة كل من؛ الوداد البيضاوي المغربي، الزمالك المصري، بترو أتلتيكو وساجرادا، وذلك حسبما أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم.

مواعيد مباريات مرحلة المجموعات

ومن المقرر أن تُقام منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا يومي 11 و12 فبراير المقبل، والجولة الثانية يومي 18 و19 من الشهر ذاته، والجولة الثالثة يومي 25 و26 فبراير أيضًا.

وتُقام الجولتان الرابعة والخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في مارس، أيام 11، 12، 18 و19، فيما تُقام منافسات الجولة السادسة والأخيرة يومي 1 و2 أبريل.