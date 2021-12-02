تم اختيار قرية رُجال بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم ضمن تصنيف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة في مدريد، بحضور سفير ‎ المملكة لدى إسبانيا عزام القين اليوم الخميس، حيث تم اختيار القرية من بين أكثر من 170 قرية في 75 دولة حول العالم.

قرية رُجال غنية بالتراث :

وتعد محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير من المحافظات التي تتميز بمجتمعها الأصيل وتراثها الغني وثقافتها الأصيلة.

وتحرص الدولة حفظها الله على إبراز وتعزيز التراث الثقافي في المحافظة لتصبح وجهة سياحية عالمية غنية بمجتمعها الأصيل وثقافتها الفريدة.