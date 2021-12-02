أعلن الفنان رابح صقر خضوعه لعملية قسطرة في القلب طالبًا من جمهوره الدعاء له بالصحة والعافية.

اعتذار رابح صقر

وقدم صقر اعتذارًا للجمهور بسبب حالته الصحية وذلك في تغريدة على موقع تويتر جاء فيها :” جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة؛ وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد”.

وتابع : شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم.. الله لا يوريكم مكروهاً في من تحبون ..أحبكم ومشتاق لكم”.

وكان الفنان وعد جمهوره قبل عدة ساعات بطرح ألبوم جديد مطلع العام المقبل وقال:” في المراحل النهائية لألبوم 2022 وسيطرح في بداية السنة وهو عبارة عن 12 أغنية “.