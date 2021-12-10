وسط حضورٍ واسع من المهتمات بالأناقة والموضة، يستمر معرض أنا عربية أحد فعاليات موسم الرياض 2021 في استقبال الزوار في واجهة الرياض، ضمن أجواءٍ عربية ملؤها العزف العربي والعروض الجوّالة لعارضات أزياء التراث العربي لبعض المصممات، وفي السياق التراثي برز بوتيك موسم الرياض في مجال صناعة الهدايا التذكارية الفاخرة.

محطات تراثية:

ويستقي الفريق السعودي أعماله من عدة محطات تراثية في التاريخ السعودي مثل قصر المربع وقصر دخنة، وشارع الثميري، كما تحكي تلك القطع الفريدة صورًا تاريخية يعرفها العالم عن المملكة مثل صورة توحيد المملكة، وقدم بوتيك موسم الرياض في السياق الوطني مجموعةً فريدة من التحف المذهبة التي تعكس نبات الخزامى أحد النباتات الشهيرة في المملكة.

أنا عربية:

وأخذ بوتيك موسم الرياض مكانه في معرض أنا عربية وسط أكثر من 270 علامة سعودية وعربية، باستعراضه لمنتجات التراث السعودي بروح معاصرة وفاخرة، تعد أكثر ارتباطًا بالتراث السعودي، حيث يهتم السياح دومًا بشراء الهدايا التي تعكس تراث السعودية.

ويستقبل معرض “أنا عربية” الذي يقام في منطقة “واجهة الرياض”، زواره يوميًّا من الساعة الـ4:00 عصرًا حتى الـ12:00 مساًء، وتستمر فعالياته حتى 15 ديسمبر الجاري، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.