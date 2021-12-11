تأهل منتخب قطر لنصف نهائي كأس العرب، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات بخماسية دون رد في ربع نهائي البطولة الجمعة.

ملخص الشوط الأول من مباراة قطر والإمارات:

وبدأ الشوط الأول بضغط قوي من منتخب العنابي، الذي نجح في استغلال أخطاء دفاع منتخب الإمارات، حيث سجل لاعب الإمارات علي سالمين هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة العنابي في الدقيقة السادسة.

وبعدها بـ 22 دقيقة، أضاف المعز علي ثاني أهداف العنابي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ28.

استمرت الأخطاء القاتلة من قبل منتخب الإمارات ليُسجل اللاعب خوخي بو علام ثالث الأهداف للفريق القطري من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثلاثين.

العنابي يحافظ على فوزه بخماسية:

وفي الشوط الثاني، واصل العنابي هجومه بحثًا عن تسجيل الهدف السادس ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وتأهل العنابي لنصف نهائي كأس العرب، ليواجه الفائز من مباراة منتخبي الجزائر والمغرب التي تنطلق السبت.

وقبل مباراة العنابي والإمارات، كانت تونس فازت على عمان بنتيجة هدفين لهدف، وتأهلت لنصف نهائي كأس العرب.

ويُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على بطولة كأس العرب كبديلة لبطولة كأس العالم للقارات التي تم إلغاؤها وكان من المقرر إقامتها في قطر قبل سنة من انطلاق كأس العالم 2022.