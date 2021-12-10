أنهى منتخب قطر الشوط الأول من مباراته أمام الإمارات متقدمًا بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباراة دور الثمانية في بطولة كأس العرب.

تفوق قطري واستغلال جيد للأخطاء الإماراتية:

وبدأ الشوط الأول بضغط قوي من منتخب العنابي، الذي نجح في استغلال أخطاء دفاع منتخب الإمارات، حيث سجل لاعب الإمارات علي سالمين هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة العنابي في الدقيقة السادسة.

وبعدها بـ 22 دقيقة، أضاف المعز علي ثاني أهداف العنابي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ28.

استمرت الأخطاء القاتلة من قبل منتخب الإمارات ليُسجل اللاعب خوخي بو علام ثالث الأهداف للفريق القطري من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثلاثين.

نتيجة تاريخية للعنابي:

وأراد العنابي أن يُحقق نتيجة تاريخية، فأضاف الهدف الرابع عبر اللاعب عبدالعزيز حاتم من تصويبة قوية في الدقيقة الـ44.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل المعز علي ثاني أهدافه والخامس للعنابي بعد تمريرة متقنة من اللاعب أكرم عفيف.

وقبل مباراة قطر والإمارات، كانت تونس فازت على عمان بنتيجة هدفين لهدف، وتأهلت لنصف نهائي كأس العرب.