انتهت، منذ قليل، مباراة قطر ضد العراق في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز العنابي بثلاثية نظيفة.

شوط سلبي:

وبدأت مباراة قطر ضد العراق التي أُقيمت على إستاد البيت بشكل حذر من الجانبين، حيث ارتكز اللعب في منطقة وسط الملعب، وحاول أسود الرافدين الضغط مبكرًا، لحاجته إلى الفوز من أجل التأهل، فيما لعب العنابي بدون ضغوط لضمان صعوده.

وكاد بشار رسن أن يهز الشباك عند الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة من علاء عباس، ولكن مرت كرته بجوار مرمى العنابي، قبل أن يحرم القائم أسود الرافدين من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 38 عن طريق ياسر قاسم.

قطر تنتفض بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة قطر ضد العراق، ضغط العنابي بقوة وكاد أن يهز الشباك برأسية مصعب خضر عند الدقيقة 50، ولكنها ذهبت أعلى المرمى، قبل أن يهدر حسين الهيدوس فرصة أخرى من تسديدة قوية.

واصطدمت تسديدة محمد قاسم بالقائم، لتحرم العراق من هز الشباك، قبل أن ينجح المعز علي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 82 من تسديدة زاحفة، وبعد دقيقتين فقط، أحرز أكرم عفيف الهدف الثاني بعد تمريرة من خالد منير.

ونجح حسين الهيدوس في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 93، لتنتهي مباراة قطر ضد العراق بفوز العنابي بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته في كأس العرب بالعلامة الكاملة، فيما حل عمان ثانيًا بعد فوزه على البحرين.