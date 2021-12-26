ينتاب جمهور نادي الهلال حالة من القلق الكبير، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول منذ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: #الهلال حاليا لا يمكنه الفوز على أي فريق ومن المتوقع أن يخسر كأس السوبر .. #جارديم مستسلم لجميع الضغوط #المنتصف pic.twitter.com/iRH822tJTc

— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 25, 2021

الهلال يخسر مجددًا بعد ديربي الرياض

وكان الزعيم خسر أمس من الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليكون الأزرق فقد 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في آخر 4 مباريات بالدوري بعد التعادل أمام فريقي أبها والفيحاء ثم الخسارة أمام النصر والفتح.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفيصلي بالجولة الـ15 من دوري المحترفين يوم الجمعة المقبلة، ثم مواجهة عنابي سدير يوم الخميس 6 يناير في بطولة كأس السوبر السعودي.

الزعيم قد يخسر لقب السوبر

وعلق الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر على أداء أزرق العاصمة مؤخرًا قائلًا: ” الفريق بهذا الأداء لا يمكنه الفوز على أي منافس مهما كان، الفريق أقرب إلى خسارة لقب كأس السوبر أمام الفيصلي”.

وأضاف الجاسر: ” إدارة فهد بن نافل تكرر نفس الخطأ وهو الصبر على تواجد المدرب جارديم، مثلما فعلت مع المدرب رازفان لوشيسكو”.