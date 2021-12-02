يدخل نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال لقاءهما اليوم في قمة الدوري الإنجليزي، وذلك ضمن الجولة الـ 14 على ملعب الأولد ترافورد في مباراة قد تقبل القسمة على اثنين مجازًا، فالفريقان في وضع لا يليق بهما في جدول الترتيب.

أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدخل أرسنال اللقاء وعينه على حصد ثلاث نقاط جديدة بعد استفاقة الفريق في آخر المباريات، حيث لعب بعد الخسارة من مانشستر سيتي في البريميرليج إذ فاز في 7 وتعادل في 2 وهزم في واحدة أمام الأحمر ليفربول .

ويريد مانشستر يونايتد من جانبه تحسين الأوضاع في الدوري فلم يفز الفريق منذ 19 سبتمبر أمام ويست هام سوا في لقاء وحيد كان أمام توتنهام وتدهورت نتائج الشياطين في اللقاءات الأخرى ما بين الخسارة والتعادل .

لقاء القمة

وتبدأ مباراة قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب الأولد ترافورد الليلة في تمام الساعة 11:15 بتوقيت السعودية .