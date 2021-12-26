أعلنت قوات الأمن الخاصة نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة (جندي) رجال.

ونوهت القوات بأنه على المقبولين إحضار المستندات التالية: نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها، إضافة لنسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس، للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من “أبشر” بذلك.

المستندات المطلوبة

كما تشمل المستندات المطلوبة: نسخة من دفتر العائلة لوالد المتقدم مع ضرورة وجود اسم الأم، و6 صور ملونة حديثة مقاس 4×6 مكشوف الرأس، ونسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت محدد فيه الموعد.

وأشارت إلى أنه على المقبولين بشكل مبدئي، الالتزام بتعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية، بحلاقة شعر الرأس رقم 3، إضافة إلى الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق، والحضور الساعة السادسة صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية المحدد لكل مجموعة، أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.

فحص كورونا

وشددت على منع الدخول بالجوالات لمقر قوات الأمن الخاصة، إضافة إلى ضرورة التزام المتقدم بإجراء فحص لفيروس كورونا المستجد، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة من الموعد المحدد، وتقديم ما يثبت سلبية النتيجة مطبوعًا.

وحثت قوات الأمن الخاصة المقبولين على الالتزام بعدم الحضور في حالة إيجابية نتيجة فحص كورونا، أو في حالة ارتفاع درجة حرارة جسمه والشعور بأحد أعراض فيروس كورونا مع إثبات الحالة بطباعة نتيجة الفحص.

وأكدت أنه من بين التعليمات أن تكون حالة المتقدم (محصن) في تطبيق (توكلنا) وطباعة النتيجة قبل الموعد بـ24 ساعة، إضافة للالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتأكد من تغطية الفم والأنف، والالتزام بالتباعد، وترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد، وتجنب المصافحة باليدين أو لمس الأسطح.