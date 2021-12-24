أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من 27 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في التاسع من يناير المقبل في الكاميرون.

موعد إيقاف الدوري المصري:

وقالت الرابطة في بيان لها عبر “فيسبوك”: إن بطولة الدوري الممتاز سوف تتوقف بداية من 27 ديسمبر حتى السادس من فبراير المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

وجاء ذلك بحسب تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن بطولة كأس الأمم للقارة السمراء ستقام في موعدها في التاسع من يناير حتى السادس من فبراير.

مجموعة المنتخب المصري في البطولة:

ويخوض المنتخب المصري غمار المنافسة في البطولة بتواجده في المجموعة الرابعة، مع منتخبات غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

وسبق لـ منتخب مصر التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات، كان آخرها في عام 2010 في أنجولا، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب غانا بهدف دون رد.