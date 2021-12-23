أعلن نادي التعاون قبل قليل عن تمديد عقد اللاعب الباراجوياني كاكو حتى عام 2025.

ونشر حساب النادي عبر “تويتر” صورًا من تمديد عقد كاكو صاحب الـ 26 عامًا وذلك بحضور سعود الرشودي رئيس النادي ومسؤول الاحتراف بالنادي أحمد الأحمد.

كاكو يتألق مع التعاون خلال عام

وكان كاكو انضم لصفوف سكري القصيم في فبراير الماضي، قادمًا من صفوف فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي.

مواجهة قوية بين سكري القصيم والشباب دوريًا

وفي سياق آخر، يواجه سكري القصيم، فريق الشباب يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل التعاون حاليًا المركز الـ 15 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 11 نقطة.