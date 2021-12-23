يطمح المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما مواصلة التألق مع Real madrid خلال منافسات عام 2022، والوصول إلى المباراة رقم 600 بقميصه.

كريم بنزيما يحلم بالمباراة رقم 600

ويُقدم كريم بنزيما مستوى مميزًا في جميع البطولات، ليكون من أبرز لاعبي Real madrid خلال الفترة الأخيرة، وقاده لتحقيق فوز هام بالأمس على أتلتيك بيلباو بتسجيل هدفين.

وتُعد مباراة أتلتيك بيلباو هي المواجهة رقم 582 للفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ويسعى للوصول إلى مباراته الـ600 في عام 2022، للتقدم في قائمة الأكثر مشاركة بقميص المرينغي.

ويستهدف كريم بنزيما تجاوز لاعبي Real madrid السابقين من حيث الأكثر مشاركة، وهم؛ خينتو “600 مباراة” وهييرو “601 مباراة”، من أجل إنهاء الموسم في المركز السادس خلال موسمه الـ13 مع الفريق.

وخاض المهاجم الفرنسي مع الريال 401 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم، 116 مواجهة في دوري أبطال أوروبا، 44 لقاء في كأس إسبانيا، 9 مباريات في كأس السوبر الإسباني، 8 مواجهات في كأس العالم للأندية و4 لقاءات في كأس السوبر الأوروبي.

الأكثر مشاركة مع Real madrid

ويتفوق على المهاجم الفرنسي في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع Real madrid كل من؛ راؤول غونزاليس “741 مباراة”، إيكر كاسياس “725 مباراة”، سانشيز “710 مباراة”، سيرجيو راموس “671 مباراة” وسانتانيا “645 مباراة”.