وجه نائب رئيس نادي الاتحاد، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي رسالة إلى جماهير العميد قبل مباراته المرتقبة ضد الاتفاق.

كعكي يحفز جماهير الاتحاد

ونشر كعكي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للجماهير، وعلق قائلًا: “مدرج عظيم، نسعى جاهدين للعمل من أجل إسعاده.. ننتظركم في الجوهرة يوم الأحد ٢٦ بمشيئة الله”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ16 نقطة.

العميد يخطف التأهل في الكأس

ونجح العميد مؤخرًا في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الفتح في الوقت القاتل بنتيجة 3/2، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).