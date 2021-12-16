أقامت الإدارة العامة لشؤون التدريب بكلية الملك فهد الأمنية، حفل تخريج الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني، من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة بالجانب الأمني، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج.

واستفاد الملتحقون ببرامج الإدارة العامة لشؤون التدريب بالكلية من (15) برنامجًا، بإجمالي (329) متدربًا من (23) جهة حكومية، أمنية وعسكرية ومدنية، في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية وفن مهارات التعامل مع السياح.