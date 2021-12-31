انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الاتحاد في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العميد بنتيجة 3/2.

التعادل يحسم الشوط الأول

وبدأت مباراة الباطن ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث تمكن الفريق السماوي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، برأسية من ماوريسيو مستغلًا كرة عرضية من ركلة ركنية.

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط لاعبو االعميد بقوة، لينجح عبدالعزيز البيشي في تسجيل التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر عند الدقيقة الثامنة.

واستمر ضغط العميد بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وأطلق إيغور كورونادور تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 17، إلا أنها مرت أعلى مرمى الباطن.

وأهدر هارون كمارا فرصة تسجيل الهدف الثاني للعميد عند الدقيقة 19 بعد تلقيه عرضية مميزة من البيشي، واستمر كورونادو في التألق وشكل خطورة، ولكن لم ينجح في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

الاتحاد يخطف فوزًا قاتلًا

ومع بداية أحدث الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه، وأطلق كورونادو تسديدة قوية، إلا أن كمبانيا تصدى لها، قبل أن يتألق مجددًا ويتصدى لرأسية البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 65.

ولعب كورونادو كرة طولية مميزة عند الدقيقة 72، ليحولها مدافع الباطن، محمد ناجي برأسية بالخطأ في مرماه، وواصل حارس المرمى كمبانيا تألقه وتصدى لتسديدة البيشي عند الدقيقة 75.

وتمكن محمد رايحي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينجح هارون كمارا في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 92، لتنتهي مباراة الباطن ضد الاتحاد بفوز العميد بنتيجة 3/2.

ورفع العميد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى 14 نقطة في المركز الـ13.