واصل البرازيلي إيغور كورونادو تألقه مع الاتحاد ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو الأكثر صناعة للأهداف

ويتصدر إيغور كورونادو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 13 جولة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث صنع 8 أهداف.

وجاء في المركز الثاني خلف كورونادو، نجم نادي الفيحاء، بانايوتيس تاكتسيديس برصيد 7 فرص، ثم نجم فريق الرائد، أحمد الزين بـ6 فرص، صنع لاعب ضمك، عبدالله العمار 5 أهداف، بالتساوي مع نجم الهلال، ماثيوس بيريرا.

وصنع نجم نادي الهلال، ناصر الدوسري 4 أهداف، متساويًا مع نجم فريق التعاون، ساندرو مانويل، فيما صنع 3 لاعبين 3 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ عبدالفتاح عسيري “النصر، يزيد البكر “التعاون” وهتان باهبري “الشباب”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13 كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب وضمك، ثم الهلال برصيد 20 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم النصر بـ17 نقطة، يليه الاتفاق بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي والفيصلي، ثم أبها في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم، فيما يتذيل الطائي الترتيب بـ10 نقاط.