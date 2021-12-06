كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن نيل السعودية لـ المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الذي صدر اليوم الاثنين.

السعودية تحصل على المركز الأول منذ 2014

وجاء حصول المملكة على المركز الأول، منذ انطلاق التصنيف لأول مرة في عام 2014.

وتفوقت المملكة على كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني واليابان صاحبة المركز الثالث.

وكانت المملكة سبق لها وأن نالت المركز الثاني في 2014 والثاني في عام 2015 والثالث في عام 2016 والرابع في 2017 والسابع في 2018 والرابع في 2019 والثالث في عام 2020.

ويعتمد تصنيف الاتحاد الآسيوي على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر 4 سنوات ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.

الهلال بطلًا لأكبر قارة بالعالم مرتين بآخر 3 سنوات

وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا آخر 3 سنوات في عامي 2019 و 2021.