ودع منتخب لبنان بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليًّا في قطر بفوز شرفي على منتخب السودان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ملخص مباراة لبنان والسودان:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب السوداني علي أبو عشرين، هدف التقدم لـ منتخب الأرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ76.

وشهدت المباراة طرد اللاعب ربيع عطايا من منتخب لبنان في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة، كما طُرد اللاعب أحمد وضاح من منتخب السودان في الدقيقة الـ77.

منتخب الأرز يحقق أول فوز له بالبطولة:

وأصبح رصيد منتخب الأرز بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب السودان عند صفر من النقاط في المركز الرابع.