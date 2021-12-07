يسعى منتخبا لبنان والسودان للظهور بشكل مشرف في مباراتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021.

مباراة لبنان والسودان اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة لبنان والسودان، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

ويتصدر منتخبا مصر والجزائر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبنفس عدد الأهداف، ثم لبنان والسودان في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

خروج مشرف

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، على المباراة المرتقبة قائلًا: “بعد الخروج المبكر من البطولة عقب هزيمتين متتاليتين أمام الجزائر ومصر، ستتواجه لبنان مع السودان، وسيحاول كل منهما تحقيق الفوز الأول في البطولة وتفادي الخروج بثلاث هزائم واحتلال المرتبة الأخيرة في المجموعة”.

وتابع فيفا في تقريره قائلًا: “ويغيب عن السودان ياسر مزمل وفارس عبد الله، فيما يغيب عن لبنان قاسم الزين، وكل هذه الغيابات بسبب الطرد بالبطاقة الحمراء، فيما سيغيب قائد المنتخب اللبناني نور منصور بداعي الإصابة”.