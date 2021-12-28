وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة بعد أعمال الصيانة له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائيًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك بعد أن تعرض المسجد لحادث اصطدام من قبل سائق مركبة خلال حادث مروري يوم أمس، كما اطمأن معاليه على صحة وسلامة المصلين، سائلًا الله لهم الشفاء العاجل.

مدير مساجد جدة يزور المصابين

وقام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي بتفقد المسجد ومرافقه، وتابع عمل فرق الصيانة والتشغيل لمعالجة الأضرار الناجمة من الحادث بالمسجد.

كما زار المصابين الذين تعرضوا لإصابات خفيفة ويتلقون العلاج بالمستشفى، واطمأن على صحتهم، ناقلًا لهم سلام ودعاء وزير الشؤون الإسلامية لهم بالشفاء العاجل.

تفاصيل حادث مسجد العمار

وكان مرور محافظة جدة قد باشر يوم أمس الاثنين حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.