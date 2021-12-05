عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبد الله آل مشيط، مع عددٍ من المسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولي الهيئة السعودية للتخصصات الطبية يتقدمهم الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة تناول أبرز جهود الهيئة، والتحديات التي تواجهها في أدائها لمهامها، واستعراض نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ومدى دعمه لقيام الهيئة بأدوارها، وعدد من المحاور الهادفة للارتقاء بما تقدمه الهيئة.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية فصل التدريب عن التصنيف واستقلاله بجهة أخرى، ومدى شمولية نظام الهيئة لآلية واضحة في عملية التصنيف والترخيص، والجوانب التي من شأنها تحقيق الهيئة لأهدافها.

وقدم أعضاء اللجنة عددًا من التساؤلات والاستفسارات والمقترحات حيث أجاب المسؤولون على تم طرحه.

اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشورى

من جانب ثان، عقدت لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، بمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١هـ، والذي أحيل لها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حياله.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع أهم ما احتوى عليه‏ تقرير الأداء السنوي للمدينة خلال عام التقرير وبحث ما تواجهه من تحديات وصعوبات، والمنجزات التي تحققت في مشروعات البنى التحتية لها.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، استعدادًا لرفعها للمجلس في جلسة قادمة.