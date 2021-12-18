تُوج منتخب الجزائر بلقب كأس العرب 2021 التي أُقيمت في قطر، وذلك بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ومنح الشيخ تميم بن حمد أمير قطر والسويسري جياني إنفانتينو، فريق الجزائر كأس البطولة على منصة التتويج الرسمية بعد حصولهم على الميدالية الذهبية.

ملخص مباراة منتخب الجزائر ضد تونس:

ومنذ بداية الشوط الأول، سنحت فرص خطيرة للمنتخب التونسي الذي كان أخطر من منتخب الجزائر في معظم دقائق الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول مشادة بين مجموعة من لاعبي المنتخبين، أسفر عنها إنذار الحكم الألماني دانييل سيبرت لـ كل من بغداد بونجاح لاعب الجزائر وسيف الدين الجزيري لاعب تونس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي بين المنتخبين ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، منح أمير سعيود هدف التقدم لـ منتخب الجزائر في شباك المنتخب التونسي.

وتمكن سعيود من إحراز الهدف للفريق الجزائري في الدقيقة الـ99 من عمر الشوط الإضافي الأول من تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس التونسي من صدها.

وحاول منتخب تونس خلال ما تبقى من الشوطين الإضافيين إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وأضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة الـ 120.

وكان فريق تونس تأهل إلى النهائي على حساب منتخب مصر بهدف عكسي سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بالخطأ في مرماه، بينما تأهل فريق الجزائر بعد الفوز على منتخب قطر في مباراة دور نصف النهائي.

الجزائر تُحقق أول لقب عربي لها:

وحقق منتخب الجزائر أول لقب له في بطولة كأس العرب 2021 التي أُقيمت في قطر.