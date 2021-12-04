استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث رحب ولي العهد في بداية الاستقبال بالرئيس الفرنسي، فيما عبر ماكرون عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

استعراض العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.