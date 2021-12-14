نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في التتويج بلقب كأس مارادونا، بعد فوزه على برشلونة الإسباني اليوم.

تتويج بوكا جونيورز بلقب كأس مارادونا:

ولعب برشلونة ضد بوكا جونيورز على ملعب مرسول بارك في الرياض، وانتهت المباراة الاستثنائية بفوز الفريق الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 2، ليتوج بلقب كأس مارادونا.

ونشر حساب الهيئة العامة للترفيه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج بوكا جونيورز بالنسخة الوحيدة من كأس مارادونا، تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

ونظمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، هذه المواجهة الاستثنائية بين الفريقين الذي سبق وأن لعب فيهما دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عودة داني ألفيس:

وشهدت مباراة اليوم مشاركة داني ألفيس للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بعد انضمامه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).