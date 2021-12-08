وقع النجم سعود عبدالحميد عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسميًّا، وسط سعادة كبيرة من جماهير الأزرق.

سعود عبدالحميد هلالي:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سعود عبدالحميد عقود انتقاله إلى الأزرق، وأخرى وهو مرتدٍ قميص الفريق الأول.

ونالت صفقة سعود إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين، خاصة أنه مميز للغاية ولا زال صغيرًا في السن، وأكدوا أنه سيُفيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لـ10 مواسم قادمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يحسم الصفقة رسميًّا:

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد حتى عام 2025، وتمنى له التوفيق في مشواره مع الزعيم.

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحاولت الإدارة تجديد عقده أكثر من مرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).