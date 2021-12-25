انطلق مساء أمس حفل السباق الذي يقيمه نادي سباقات الخيل بنسخته الـ56، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، مساء أمس، حفل نادي سباقات الخيل على كأسي سمو ولي العهد بنسخته الـ 56 .

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة عزف السلام الملكي. فوز الجواد نجام: وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّم سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “نجام” بالمركز الأول،كما سلَّم سموه بعد نهاية الشوط التاسع كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “ماكينج ميراكلس” بالمركز الأول.

رعاية كريمة للبطولة تجسد الوفاء

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: “كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين على الدعم الذي تجده الفروسية”، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.

السباق من تسعة أشواط

يذكر أن السباق تكون من تسعة أشواط، خصص الشوط الثامن منه لـ”خيل الإنتاج” الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1.000.000 مليون ريال، أما الشوط التاسع، فخصص لـ”المفتوح” الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1.000.000 مليون ريال.

أعرق الكؤوس في المملكة

ويعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1387هـ/ 1969م، برعاية الملك خالد بن عبد العزيز – رحمه الله – حين كان ولياً للعهد، فيما تعد المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.